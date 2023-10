Buhay pa sa korona! Lee Vann Corteza swak sa Hanoi Open Last 16

PINANGUNAHAN ni former Sountheast Asian Games gold medalist Lee Vann Corteza ang tatlong Pinoy cue artists na sumampa sa Last 16 ng inaugural Hanoi Open Pool Championship sa Hanoi Indoor Games Gymnasium sa National Sports Complex sa Vietnam.

Ipinagpag ni 44-year-old Corteza ang kakabayang si Bernie Regalario, 10-5, sa kanilang race to 10 match sa Last 32.

Swak din sa Last 16 sina Micheal Angelo Feliciano at Kyle Amoroto matapos kalusin sina Jeff de Luna, 10-7, at Óscar Domínguez, 10-3, ng USA ayon sa pagkakasunod.

Laglag na sa kompetisyon sina World Cup of Pool champions Johann Chua at James Aranas matapos yumuko sa Last 32 sa event na nakataya ang guaranteed prize na $200,000. (Elech Dawa)