Anji Salvacion nilait-lait ang akting

Todo lait ang ibang netizen sa acting ni Anji Salvacion sa serye ni Kim Chiu, ha!

Sabi nga nila, hindi raw bagay si Anji sa role na `yon, at wala nga raw kaakting-akting, ha! Miscast nga raw, dahil puro magagaling na artista ang nasa seryeng ‘Linlang’ na nakakasama niya, ha!

“Sa mga clips mo sa ‘Linlang’ na nakita ko hindi ka talaga swak sa cast. Ipakita mo naman kasi na deserve mong mapasali doon. Para ka lang nakikipagdula-dulaan. Actually baka mas magaling pa mga estudyante sa iyo na mag-deliver.”

“Ayusin mo na lang acting mo. Mahiya ka sa mga kasama mo. Panira ka sa eksena.”

“We are just stating the fact na bano ka pagdating sa aktingan, period.”

“Hindi lahat ng pumupuna sa ating mo ay hater mo. Most of them casual viewers. Bakit, sasabihan ka ba ng fans mo na pangit acting mo? Malamang pupurihin ka lang nila. Kahit hindi naman talaga maganda.”

Well, heto naman ang sagot sa kanila ni Anji.

“All I could say is I don’t know these people and they’re not worth my precious time. So, please I know you’re concern I appreciate you all for standing up for me, but then again, are they gold? No right! Let’s focus on our goals my loves. Who are they to begin with anyway?” sabi ni Anji, na mensahe rin niya sa mga supporters niya.

“If you think you can hurt me try a little harder, okay? Mwahhh yatch!” chika naman niya sa mga kumakalaban sa acting niya.

Pero heto nga ang nakakalokang mensahe sa kanya ni @supernegatron aka pink 5.

“Luh si vatla, kung makapagsalita akala mo naman ang galing na artista. Teh, kaya ka sinusuka ngayon ng mga tao, kasi sinasayang mo pambayad nila ng kuryente at internet. Ang hirap ng buhay ngayon, no! Ayusin mo kaya muna acting bago ka tumalak ng ganiyan!”

Kaloka!

(Dondon Sermino)