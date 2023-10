Ala-ala ng ‘Millennial Saint’

Ginugunita ng Simbahan ang Pista ng kauna-unahang “Millennial Saint” na itinaas sa altar kamakailan, Carlo Acutis (1991-2006). Ipinanganak ang kinse anyos na computer enthusiast, geek at programmer sa London. Ilang buwan palang si Beato Carlo nang lumipat ang kanyang mga magulag sa Milan, Italy.

Bilang teenager, na-diagnosed si Carlo ng leukemia. Sa gitna ng karamdaman, saad ng Beato, “inaalay ko lahat ng paghihirap para sa Panginoon, para sa Santo Papa at sa Simbahan.” Pumanaw ang binata noong Oktubre 12, 2006 at nahimlay sa Assisi sa sariling kahiligan.

Sa murang edad, nagpamalas na ng espesyal na pagmamahal sa Diyos si Bl. Carlo, kahit na hindi pa aktibo sa Simbahan ang kanyang ama’t ina. Sa kanyang Italyanong lola minana ni Carlo ang malalim na pagpapahalaga sa Eukaristiya, at dahil dito nahikayat niya ang kanyang mga magulang sa pagsisimba.

Napakalalim ng pag-ibig ni BeatonCarlo sa Banal na Sakramento. Pahayag niya, “the more often we receive the Eucharist, the more we will become like Jesus, so that on this earth we will have a foretaste of heaven.” Bago lumala ang kanyang sakit, sinikap nitog palagiang makadalaw sa ‘Adoration Chapel’ upang pasalamatan ang Panginoon.

Nakarating sa binata na bilang na ang kanyang araw sa mundo, kaya’t nasabi nito sa mga kaibigan, “I am destined to die.” Isiniwalat niya sa kanyang mga magulang ang hangad na madalaw ang mga lugar ng milagro ng Eukaristiya. Gumawa siya ng isang website noong 2005 laan sa masusing paglalagom ng ‘Eucharistic Miracles’ sa buong mundo.

Sa mga huling sandali tinanong ito ng kanyang doktor kung matindi ang sakit na nararamdaman. Sagot ng binata, “there are people who suffer much more than me.” Lubos na minamahal at hinahangaan ng mga kaibigan si Carlo na nakaalala sa kanya bilang “young dreamer, service-oriented and full of charisma.”

Binuksan ng Simbahan ang libingan ni Carlo para sa Beatification noong 2020. Laking gulat ng lahat masulyapan ang kanyang mga labi na hindi naagnas suot ang paboritong jeans at rubber shoes. Sa kasalukuyan, nakahimlay ang incorrupt body ni Beato Carlo Acutis sa Basilica ni San Francisco sa Assisi, Italy.

Pahayag ni Archbishop Domenico Sorrentino, “Carlo Acutis, like St. Francis, had in common in addition to love for Jesus and in particular for the Eucharist, a great love for the poor.” Lubos ang pasasalamat ng marami sa pagtatanghal kay Carlo bilang pioneer saint na gumamit ng makabagong teknolohiya sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo.

Maraming deboto ang kumikilala kay Beato Carlo Acutis bilang “God’s influencer” at “Cyber-apostle of the Eucharist.” Si Acutis ang bagong Pintakasi ng Simbahan para sa mga kabataan at estudyante. Siya ang Patron ng Internet at Computer programmers ng Simbahan.

Matapos kilalanin ang kabanalan at kadakilaan ng kinse anyos na Beato ng Iglesya, bumuhos ang paghanga ng libu-libong deboto. Saad ng Simbahan, “his life has become a beacon of hope for many.” Kamakailan, naglabas ng libro ang ina ni Blessed Carlo na pinamagatang “Secret of my Son” kung saan ibinunyag ni Gng. Antonia Acutis:.

“Many people ask me what is the secret hidden behind the figure of my son Carlo, who in a few years has been able to win the friendship and affection of a multitude of people who ask for his intercession in prayer. Why is a mere boy, who died at 15, invoked all over the world? Why did the Church proclaim him blessed?’

Giit ng ina ni Carlo: “Like a lighthouse on a dark night, he pierced and illuminated the darkness that held me prisoner and showed me a path in the key of eternity. The Infinite was his goal, not the finite. Jesus was the center of his life. These are Carlo’s treasures, his secret.” Tuwing Oktubre 12 ang PIsta ng Millennial Saint ng Simbahan.

Blessed Carlo Acutis, Ipanalangin Mo kami!