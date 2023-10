8 tigasing kabayo aariba sa PRHTAI Special Race

KIKILATISIN ng mga karerista ang tikas ng magkakamping sina Gintong Hari at Humble Strike sa magaganap na PRHTAI Special Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Gagabayan ni jockey Conrad Henson si Gintong Hari habang si CL Advincula ang papatong kay Humble Strike paglarga ng nasabing event sa unang karera.

May distansiyang 1,400 metro, ang ibang kalahok ay sina Dugong Bughaw, Oradas Gray, Mucho Caliente, Seychelles, Hot Rod Hearts at Diamond Story.

Nakalaan ang guaranteed prize na P300,000 na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta kung saan ang pakarera ay bilang pagkilala kay late Mr. Juan C. Sordan na dating presidente ng PRHTAI (1986-1988).

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P180,000, mapupiunta sa second placer ang P67,500 habang P37,500 at P15,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Kukubra din ang winning trainer ng P10,000 habang P5,000, P3,000 at P2,000 ang second hanggang third, ayon sa pagkakasunod, inisponsoran ito niVice Gov. Leonardo Javier, Jr.

(Elech Dawa)