Xyza Gula, Golden Tigresses ikukulong Lady Bulldogs

Mga laro Sabado:

(Rizal Memorial Coliseum)

11:00am — AdU vs FEU

2:00pm — AU vs ADMU

5:00pm — NU vs UST

MASUSUKAT ang husay nina Xysa Gula at Mhicaela Belen sa salpukan ng mga walang talo na National U at University of Santo Tomas sa Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Season 2 playoffs ngayong Sabado sa Rizal Memorial Coliseum.

Itataya naman ng Adamson Soaring Falcons at Far Eastern University Tamaraws ang kanilang malilinis na kartada sa pag-aagawan sa apat na pwesto sa susunod na yugto.

Magtatapat ganap na alas-5 ng hapon ang Lady Bulldogs at Golden Tigresses na kapwa nagnanais mapanatiling malinis ang kartada sa bagong bubuo na Group E matapos na manguna sa kani-kanilang mga pool na walang mga nalasap na kabiguan.

Una munang magsasagupa ang kapwa din walang talo na Adamson at FEU na nasa Pool F sa alas-11 ng umaga habang ang Ateneo at Arellano ay magsasagupaan sa Pool E sa alas-2.

Sinandigan ng Golden Tigresses ang maliit ngunit mataas lumundag na si Gula sa pool play upang makabalik muli sa ikalawang sunod na pagkakataon sa quarterfinals ng torneo.

“Ang kailangan namin iyung consistency ng laro namin. ‘Yun naman ang pinakaimportante. Mas magandang bakbakan na sa playoffs. Mas mataas ‘yung level. Kailangan lang namin i-level up pa ‘yung performance namin,” sabi ni UST coach Kungfu Reyes.

(Lito Oredo)