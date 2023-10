Turismo sakalam `pag mahaba bakasyon – Balisacan

Kumpiyansa si Socio Economic Planning Secretary at National Economic and Development Authority (NEDA) Director General Arsenio Balisacan na may magandang idudulot sa lokal na turismo ang deklarasyon ng tatlong araw na holiday sa Oktubre 30 at Nobyembre 1-2.

Sa isang press briefing sa Malacañang nitong Biyernes (Oktubre 13), ipinaliwanag ni Balisacan na positibo ang ibubunga ng mahabang holiday para sa ekonomiya ng bansa dahil palalakasin nito ang sektor ng turismo.

“Ngayon our economy is fully open, mobility is no longer restricted, and those long holidays should be good for tourism, local tourism. So, it’s okay,” ani Balisacan.

Subalit aminado rin si Balisacan na apektado ng mahabang holiday ang manggagawa sa pribadong sektor dahil sa “no work, no pay” policy.

Nauna nang idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Oktubre 30 (Lunes) bilang special non-working day upang bigyang-daan ang pagboto para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections.