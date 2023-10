Sikat sa Thailand: Zack may collab kina Bright, Violette

Tuloy-tuloy ang pag-penetrate sa international music scene ng OPM singer na si Zack Tabudlo.

Makakasama ni Zack na bumida sa kanyang bagong music video na ‘Turn Back Time’ ang Thai Superstar na si Bright Vachirawit at ang Thai-Belgian singer-songwriter na si Violette Wautier.

“IT’S OFFICIAL! The ‘#TurnBackTime’ Official Music Video will be out on October 18, 6 PM PHT (Philippine time) starring alongside the lovely @violettewautier and my brotha @bbrightvc. Y’all are not ready for this one,” sey ni Zack sa kanyang social media post.

Si Violette ang ka-collab ni Zack sa nasabing ballad na tumatalakay sa isang relasyon na maganda ang pagsisimula pero nauwi rin sa masakit na hiwalayan.

Dream come true para kay Violette na maka-work si Zack.

Matatandaang sinabi ni Violette na si Zack ang Asian artist na gusto niyang maka-collab dahil sikat daw ang mga kanta ng Pinoy singer sa Thailand.

“I’ve been listening to his music and its ‘chef’s kiss’,” sey niya.

“Like, the other day I was walking around in Bangkok, his music was playing, his music is everywhere. So I’m now like tap into my head like Zack Tabudlo, yeah I really want to work with him, sey pa niya.

Gumawa pa ng cover si Violette ng kanta ni Zack na ‘Pano’.

May similarities sina Zack at Violette dahil parehas silang galing ng ‘The Voice’.

Sa season 2 ng ‘The Voice Thailand’ noong 2013 sumali si Violette at si Zack naman ay sa unang season ng ‘The Voice Kids (Philippines)’.

Samantala, hindi lamang sikat sa Thailand at Philippines si Bright pati na rin sa iba’t-ibang bansa matapos nitong bumida sa BL series & movie na ‘2gether’ at sa Thai version ng ‘Meteor Garden’, ang ‘F4 Thailand: Boys Over Flowers’.

Follower ni Zack si Bright na nagkomento pa ng “Dope” sa isa sa mga recent cover niya at shinare pa sa Instagram story nito.

Nakakatuwa na sumisikat ang ating mga awitin at artists sa iba’t ibang bansa at sana nga magtuloy-tuloy pa ito dahil world-class naman talaga ang mga Pinoy.

Bonggels!