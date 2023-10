Pinoy pool player James Aranas tutumbok sa knockout stage ng 2023 Hanoi Open

ABANTE sa round-of-64 si James Aranas matapos tumbukin ang panalo sa winner’s qualification ng inaugural Hanoi Open Pool Championship sa Hanoi Indoor Games Gymnasium sa National Sports Complex sa Vietnam kahapon.

Kinaldag ni reigning World Cup of Pool ruler Aranas si Ngo Quang Trung ng Vietnam, 9-5, kaya sasampa ito sa knockout stage.

Tulad ni Aranas, nagtala rin ng tatlong panalo sa winner’s side sina Pinoy cue artists Anthony Raga, Micheal Angelo Feliciano, Bernie Regalario, Roland Garcia, Jeffrey Ignacio, Michael Baoanan at Kyle Amoroto.

Nakasampa rin sa sumunod na round sina former world champions Carlo Biado at Dennis Orcollo at WCP winner Johann Chua matapos gumapang sa loser’s side.

Makakalaban ni Aranas sa Last 64 si Gerson Martínez Boza, habang katapat ni Raga si Ralf Souquet ng Germany.

(Elech Dawa)