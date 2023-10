Pinay caregiver nasunog sa Israel war

Umakyat na sa tatlo ang bilang ng mga Pilipinong nasawi sa pag-atake ng Hamas terror group sa Israel, ayon kay Department of Foreign Affairs (DFA) Undersecretary Eduardo de Vega sa press briefing sa Malacañang nitong Biyernes ng umaga, Oktubre 13.

“I regret to inform you that yes, it is confirmed there is a third Filipino casualty. A 49 year old woman from Negros Occidental. Her family is aware, the President is aware and the Philippine government is working with the family,” ani De Vega.

Isinailalim na aniya sa DNA testing ang mga labi ng Pinay at nakumpirma na isa nga itong Pilipino.

“The embassy said morgue and Jerusalem police confirmed. It’s Filipino. The employer I think tweeted also,” sabi ni De Vega.

Kabilang umano ang naturang Pinay caregiver sa mga dumalo sa isang music festival na inatake ng Hamas habang nasa kasagsagan ng pagdiriwang ang mga tao doon.

Kailangan aniya isailalim sa DNA testing ang mga labi dahil maraming bangkay ng mga nasawing biktima sa music festival ang pinagputol-putol o kaya naman ay sinunog. Ito aniya ang dahilan kung kaya natagalan bago nakumpirma ang pagkamatay ng Pinay caregiver.

Ayon kay De Vega, kumikilos na ang Philippine Embassy sa Tel Aviv para iuwi ang mga labi ng biktima at kausap na ang kapatid nito na nasa Kuwait.

Nauna rito ay tiniyak ng pamahalaang lokal ng Negros Occidental na tutulungan ang pamilya ng Pinay caregiver na kinilalang si Loreta Alacre na unang iniulat na nawawala sa Israel.

Ito’y matapos na humingi ng tulong sa provincial capitol ang kapatid ng biktima sapag-asang matagpuan si Alacre na buhay pa.

Sinabi umano ng nakababatang kapatid ng biktima na dumalo si Alacre sa music festival na ginanap malapit sa Gaza Strip nang salakayin ito ng Hamas.

Samantala, sinabi ni De Vega na may tatlo pang Pinoy ang nawawala subalit hindi sila nawawalan ng pag-asa na makita ang mga ito.

“However, it does not mean that there is no hope. There are a lot of missing Filipinos a week ago. Ngayon paunti nang paunti. Possibly, these three will show up,” ani De Vega.

Mayroong 30,000 Pinoy sa Israel at karamihan umano sa mga ito ay nagtatrabaho bilang caregiver. (Aileen Taliping/Prince Golez/Betchai Julian)