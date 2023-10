Nutrition label itatatak sa mga pre-packed na pagkain

Isang panukalang batas ang itinulak sa Kongreso upang gawing mandatory ang paglalagay ng label sa lahat ng pre-packed food products.

Sa panukalang Philippine Nutrition Labeling Act (House Bill 9244) ni House Deputy Speaker at Las Piñas Rep. Camille Villar, iginiit ang kahalagahan na malaman ng publiko ang kanilang makukuhang nutrisyon sa mga binibiling pagkain.

“This measure is being pushed to promote a healthy lifestyle and support public health initiatives among Filipinos,” sabi ni Villar.

Ito umano ang dahilan kung bakit nais ni Villar na gawing mandatory ang paglalagay ng nutrition label.

Sa HB 9344, lahat ng pre-packed food products ay dapat maglagay ng label na naglalaman ng nutrisyong makukuha sa produkto.

Batay sa pag-aaral ng World Bank noong 2021, sinabi ni Villar na ang Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na insidente ng pagkabansot sa mundo bunsod ng kakulangan ng nutrisyong nakukuha ng mga bata. (Billy Begas/Eralyn Prado)