NEDA: Kongreso `wag i-hostage gobyerno sa PUV modernization 

Pumalag ang National Economic and Development Authority (NEDA) sa planong pagharang ng ilang mambabatas sa Public Utility Vehicle (PUV) Modernization Program hangga’t hindi nalilinis ang umano’y katiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na matagal nang nakabinbin ang programang modernisasyon kaya hindi maaaring ipagpaliban ito.

Sa katunayan aniya ay napag-iiwanan na ang Pilipinas ng ibang mga bansa sa Asya kaya kailangang makasabay sa modernisasyon.

Sinabi ni Balisacan na kung mayroong isyu ang mga mambabatas sa LTFRB huwag aniyang idamay at i-hostage ang buong gobyerno.

“Hindi na puwede `yun, I think we need to catch up and if there are problems and issues, they should deal with those issues directly but do not hostage the entire government. Kung wala namang issue doon, why do you stop,” ani Balisacan.

Sinabi pa ni Balisacan na kaya nahihirapan ang gobyerno na makahikayat ng mga investor ay dahil sa mga ganitong balakid na nakasisira sa isinusulong na pag-unlad ng bansa. (Aileen Taliping)