Napakasakit ‘Kuya Eddie’! Naturalized Pinoy Justin Brownlee nagpositibo sa banned substance

NAKITAAN ng banned substance ang sample ni naturalized player Justin Brownlee sa doping test na isinagawa kinabukasan matapos sikwatin ng Gilas Pilipinas ang gold medal sa 19th Asian Games sa China.

Tinalo ng Pilipinas ang Jordan 70-60 sa finale para tapusin ang anim na dekadang pagkatuyot sa top podium finish sa basketball.

Sa isang statement, sinabi ng International Testing Agency na positive si Brownlee sa Carboxy-THC – substance na linked sa cannabis at kasama sa prohibited list ng World Anti-Doping Agency.

Namemeligro bang bawian ng gold medal ang PH men’s basketball team?

Wala pang inilalabas na statement ang Hangzhou Asian Games Organizing Committee.

Kung higit dalawang miyembro ng koponan sa team sport ang lumabag sa anti-doping rule ng 2023 Hangzhou Asian Games period ay magbababa ng kaparusahan.

Ang nakasaad sa rules:

“The CAS Anti-Doping Division shall impose appropriate sanction on the team (e.g. loss of points, Disqualification from a Competition or Event, or other sanction) in addition to any Consequences imposed upon the individual Athletes committing the anti-doping rule violation.”

Nasa US si Brownlee, binigyan ng break ng mother team niyang Ginebra sa PBA.

Wala pa ring statement ang Samahang Basketbol ng Pilipinas.

Sa kabilang banda, nag-positive din sa prohibited substance (hindi tinukoy) ang isa sa kamador ng Jordan na si Sami Bzai.

(Vladi Eduarte)