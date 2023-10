Mga tsuper, operator labo-labo sa LTFRB lagayan

Basag ang hanay ng mga transport group sa bansa kaugnay sa alegasyon ng lagayan sa loob ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na naging dahilan para suspindehin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hepe ng ahensiya na si Teofilo Guadiz III.

Lumabas ang pagkakahati ng mga tsuper at operator sa isyung pinasabog ni ex-LTFRB information officer Jeff Tumbado matapos lumantad ang ibang transport group at nagpahayag ng suporta kay Guadiz at Department of Transportation (DOTr) Secretary Jaime Bautista na nadawit din sa iskandalo.

Naglabas ng joint manifesto pabor sa dalawang opisyal sina Orlando Marquez ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas (LTOP), Liberty Deluna ng Alliance of Concerned Transport Organization (ACTO), Ka Obet Martin ng Pasang Masda, Melencio Vargas ng Altodap, Zaldy Ping-ay ng Stop and Go, at Jephraim Gochango ng Fejodap.

“Bilang mga grupo na matagal nang sumubok sa serbisyo ng LTFRB, nananatiling buo ang aming paniniwala at suporta kay LTFRB Chairman Guadiz na hindi nagkulang sa pagbalangkas ng mga proyekto, programa at hakbang para sa aming mga ordinaryong operator at tsuper,” ayon sa kanilang pahayag.

Nauna nang lumabas sa isang press conference ang Manibela, isang grupo ng mga jeepney operators, kasama si Tumbado kung saan kanilang inilahad ang umano’y talamak na bribery scheme o lagayan sa LTFRB.

Subalit biglang binawi ni Tumbado ang kanyang mga alegasyon at humingi pa ng paumanhin sa kanyang mga pinagsasabi. Nagbabala naman ang DOTr chief na posibleng magsampa ng kaso laban sa mga nag-akusa laban sa kanya.

Samantala, hindi umano mahagilap ng National Bureau of Investigation (NBI) si Tumbado para sana i-serve ang subpoena ng ahensiya kaugnay sa isasagawang imbestigasyon sa LTFRB lagayan.

Ayon kay Department of Justice (DOJ) Assistant Secretary at Spokesperson Mico Clavano, mali ang ibinigay na address ni Tumbado subalit gumagawa na umano ng paraan ang NBI para matunton kung saan talaga nakatira ang ex-LTFRB information officer.

“Presently, the NBI is in the process of serving a new subpoena to the correct address. Regrettably, this delay will slightly extend the procedural timeline, as Mr. Tumbado was originally scheduled to appear on Monday had the correct address been provided. He may contact the NBI if he still intends to appear on Monday,” ayon kay Clavano. (Juliet de Loza-Cudia/Issa Santiago)