May billboard sa NYC: Donny nakakatunaw ang titig kay Belle

Feel na feel ang DonBelle kilig fever hanggang Times Square, New York dahil sa bonggang billboard ng upcoming teleserye nila, ha!

Sa video post ng @titasofdonbelle, makikitang pinalabas ang teaser ng serye nila hindi lang sa New York, kundi pati na sa Cebu, Davao, Cavite, Makati, Binondo.

Well, napaka-supportive talaga ng mga fan nina Donny Pangilinan, Belle Mariano! Sabik na nga silang kilalanin nang husto sina Caroline (Belle) at Bingo (Donny).

Heto nga ang chika ng mga faney:

“Beyond excited to fall in love again with the new characters. I’m so ready to go through a roller coaster of emotions with you, Bingo and Caroline,” sabi ni @Mhazzie07.

“Sobrang ganda! Grabe ‘yon, Belle! Hindi kailangan humagulgol para ramdam na ramdam mo ang sakit kasi tingin pa lang buhay na buhay ang character ni Caroline,” sabi ni @rdswimmer.

“Ang lakas ng dating dito ni Donny! Nakakatunaw ‘yung titig niya kay Belle bilang Bingo!” sey naman ni @_heyheyana.

Kasama rin sa ‘Can’t Buy Me Love’ sina Nova Villa, Celeste Legaspi, Agot Isidro, Rowell Santiago, Ruffa Gutierrez, Maris Racal, Albie Casiño, Kaila Estrada, Joao Constancia, Karina Bautista, Vivoree, Darren Espanto.

Palabas na ito sa Netflix at sa Sabado sa iWantTFC.