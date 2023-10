Marya, Snooky nakakabitin ang tarayan: Elisse, McCoy sarap sampalin, kurutin

Patok na patok sa TikTok ang eksena ni Elisse Joson sa serye nila kung saan nabigo siyang makuha ang pamana na iniwan ng karakter ng Diamond Star na si Maricel Soriano.

Sa nagdaang episode, inilahad na sa Paraiso sisters ang kanilang mamanahin sa lola nilang si Amanda (Maricel). Todo-abang naman si Hilary (Elisse) sa kanyang mamanahin, pero kahit sa hukay ay wa epek kay Maricel ang pagpapanggap niya bilang nawawalang kapatid nina Charlie Dizon, Alexa Ilacad.

Doon inilahad sa kanyang will na hangga’t hindi pa nahahanap ang tunay na Aimee ay hindi pa maibibigay ang mana. Tila na-“It’s a prank” nga si Elisse sa eksena, na sa ngayon ay may mahigit 1 million view na sa TikTok!

Dahil dito ay nagmakaawa to-the-max ang karakter ni Elisse, kaya naman puring-puri rin siya ng mga netizen sa aktingan.

“Ang galing ni Elisse dito parang hindi siya. Sobrang na-portray niya nang maayos ‘yung character ni Hilary.”

Sabi naman ng isang fan, “Hindi biro ang role ni Elisse sa serye at in fairness eh achieve na achieve niya ang pagiging versatile actress!”

“Pinakamahirap role ni Hilary sa kanilang apat, comedy, drama, action. ‘Yan ang matatawag na versatile kasi kahit anong role at genre kaya niyang gampanan.”

Sabi nga ng mga fan, bagay talaga sila ng real-life partner niyang si McCoy de Leon na gumaganap bilang David sa “FPJ’s Batang Quiapo” dahil pareho silang nakakainis panoorin.

“Nanggigigil talaga ako sa mag-jowa na to eh! Hillary and David.”

“Parehas sila ng role ni David, nakakainis! Ang galing nilang umarte both.”

“Naku, ang sarap nilang kurutin, sampalin in real life. Nakakagigil sila. Nakakainis.”

Anyway, nagulat at hindi pa rin maka-get over ang mga manonood sa biglang pag-babu ng karakter ni Marya sa ‘Pira-Pirasong Paraiso’. Parang kailan lang siya pinakilala sa serye tapos ay tigok na agad si Amanda.

Sayang nga raw dahil gusto pa nilang makitang magbangayan sila ni Snooky Serna.

Teka, mahanap pa kaya ang pumatay kay Amanda? Sino nga kaya ang nawawalang kapatid nina Charlie at Alexa? (Dondon Sermino)