Malaysian timbog sa 25.3M shabu

NASAKOTE ang isang Malaysian nang tangkain nitong ipuslit ang P25.3 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) noong Huwebes nang gabi.

Sa ulat ng Philippine National Police Drug Enforcement Group (PDEG) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), kinilala ang suspek na si Mohammad Ahtsham Bin Mohammad Afzal, 27-anyos na dumating sa NAIA Terminal 3 sakay ng Ethiopian Airline Flight ET644 mula sa Addis Ababai.

Dinakip ito sa ikinasang anti-illegal drug operation ng Customs International Arrival Area, NAIA Terminal 3 sa Pasay City bandang alas-9:20 nang gabi.

Nakumpiska sa suspek ang nasa 3,722 gramo ng umano’y shabu na itinago sa dalawang improvised pouch na gawa sa packaging tape at nagkakahalaga ng P25,309,600, mga personal na gamit, Malaysian ID nito at iba pa.

Diniretso sa PDEA main sa Quezon City ang suspek at kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. (Edwin Balasa/Otto Osorio)