JK itinaob sina Regine, Sarah, Moira

Tuloy-tuloy ang pamamayagpag ni JK Labajo sa Spotify global chart ngayong nagtala siya ng record at history sa Philippine music industry bilang kauna-unahang local artist na may pinakamalaking single day streams para sa isang OPM song.

Umakyat na sa #67 sa global chart ng Spotify ang awitin ni JK na ‘ERE’ mula sa dati nitong puwesto na 87 spot.

Humakot na nang 1.666 million streams ang nasabing kanta na ikinukunsiderang pinakamataas sa kasaysayan ng mga Pinoy singer sa Spotify global chart

Mismong ang Chart Data ang nagbalita nito sa tweet, na may araw-araw na update sa puwesto ni JK sa nasabing music platform.

Sabi pa ng @chartdata, “Juan Karlos ‘ERE’ reaches a new peak of #67 on the global Spotify chart with 1.666 million streams. Biggest single day streams for a Filipino in history.”

Inilampaso na nga ni JK ang mga nagri-reyna sa Spotify na sina Moira dela Torre, Sarah Geronimo, Regine Velasquez-Alcasid, at iba pa.

Kahit nga sinong artist, mapa-rapper man, boy band, R&B, o balladeer ay kumain ng alikabok sa pag-abante ni JK.

Walang gustong bumakbak o pagdudahan ang tagumpay ni JK dahil mismong legit na music platform ang naglabas ng detalye sa puwesto ng singer-actor sa Spotify global chart.