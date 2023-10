Jielo Razon nagliyab sa opensa ng Altas

NABUHAY ang magandang laro ni team captain Jielo Razon upang tulungan ang Perpetual Help System Dalta Altas sa ikalawang panalo nang paluhurin ang San Sebastian College Recoletos-Golden Stags, 64-50, sa unang laro ng 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament nitong Biyernes sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Bumanat ang 24-anyos na 5-foot-11 guard ng game-high 14 puntos, pitong rebounds, anim na assists at tatlong steals upang iangat sa 2-4 kartada ang koponan katabla ang San Sebastian.

Nag-ambag rin si Christian Pagaran ng 14 points, 3 boards, 2 assists at 2 blocks, gayundin si Marcus Nitura na may 13 puntos, 5 boards, 2 assts at isang steal.

Naging mahusay ang takbo ng opensa ng Perpetual nang lumikha ito kabuuang 19 assists kumpara sa 5 lamang ng San Sebastian, gayundin ang mas matulis na perimeter points sa 12-of-40, upang maitala ang pinakamalaking kalamangan sa 15 puntos sa isang punto ng laro. (Gerard Arce)