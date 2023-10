Janella feeling Cherie Gil

Wala ngang maisip na dream role si Janella Salvador na gustong gawin in the future pero gusto raw niya ‘yung mga karakter na magma-marka sa publiko.

‘Yan nga ang chika niya sa ‘Tatak Star Magic Conversations’.

“Honestly wala akong maisip in particular kung anong role ang gusto ko. Pero, I like roles that challenge me. Roles na nagmamarka. ‘Yung hindi ‘yung basta-basta lang tatatanggap ng projects. I want them to be different, ‘yung may character talaga,” sabi ni Janella.

Well, chika naman ng mga fan, dapat ay mga role na ginampanan ni Cherie Gil ang gawin ni Janella, ha! Bagay na bagay nga raw kay Janella ang mga matitinding eksena na pinagdaanan ng mahusay na aktres, na hanggang ngayon nga ay nakatatak pa rin sa isip, puso ng mga manonood.

Game rin siya sa kahit sinong artista na makasama sa harap ng kamera.

“Kahit sino naman open ako. Actually wala akong dream partner.”

At habang wala raw ganap sa career niya, ninanamnam muna niya ang pagiging isang ina kay Jude.

“Being a mom, it’s my passion.”

Anyway, abangan ang pagsasama nila ni Thai superstar Win Metawin. (Dondon Sermino)