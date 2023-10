Grethcel Soltones armas pa rin ng Petro Gazz Angels

Mga laro Linggo.

(Araneta Coliseum)

3:00pm — Gerflor vs NXLed

5:00pm — PLDT vs Cignal

7:00pm — Choco Mucho vs Creamline

TATANGKAIN ng Petro Gazz Angels na maibalik ang kanilang matayog na paglipad sa Premier Volleyball League (PVL) na tiyak na pagbibidahan ni three-time collegiate Most Valuable Player Grethcel Soltones sa ikalawang All-Filipino Conference.

Matutunghayan sa kanilang unang laban ang Petro Gazz sa Martes kontra baguhang Galeries Tower HighRisers sa pinakahuling laro sa alas-7 ng gabi.

Pangungunahan ng 2022 Open Conference Second Best Outside Hitter mula Catmon, Cebu ang two-time league champions na paniguradong pangungunahan sa opensa ang Angels katulong sina power-lefty Aiza Maizo-Pontillas, Mary Remy Palma, Jonah Sabete, Kecelyn Galdones at ace-setter Djanel Cheng.

Subalit malaking kawalan sa koponan ang mga prime defender na sina Mar Jana Philipps na lalaro sa Gwangju Al Peppers ng Korean V-League at starting libero Cienne Mary Cruz na napabalitang lalagay na sa tahimik.

Gayunpaman, may mga bagong manlalaro ang koponan na maaaring pumalit sa mga nawalang manlalaro ng Angels na sina Babylove Barbon, Ranya Musa, Matet Espina at ang nagbabalik sa Petro Gazz na si Ivy Perez, habang ipaparada naman ang bagong coach na si Timmy Sto. Tomas.

“We’ll do our best to reach the finals,” wika ni Petro Gazz assistant mentor Vince Mangulabnan, matapos makapasok sa 1st All-Filipino katapatan ang Creamline Cool Smashers na umabot sa deciding Game 3 noong nagdaang Marso.

Nakatakdang buksan ang mga hambalusan ng curtain-closer conference simula ngayong Linggo para sa triple-header na katatampukan ng mga laro sa pagitan ng Gerflor Defenders at NXLed Chameleons sa alas-3 ng hapon, na susundan ng mga sister-rivalry na PLDT High Speed Hitters at Cignal HD Spikers sa alas-5 at tatapusin ng fan favorites na Choco Mucho Flying Titans at Creamline sa alas-7 ng gabi.

(Gerard Arce)