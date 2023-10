Gobyerno dapat handang iligtas ang OFWs sa Israel, Gaza at karatig-bansa

Patuloy ang kaguluhan ngayon sa bansang Israel matapos ang pag-atake ng grupong Hamas.

Patuloy na tumataas ang bilang ng mga taong namamatay at nasusugatan, hindi lamang mga militar ng Israel, ang masaklap pa kasama dito ang mga sibilyan. Sa kaguluhang ito, maraming mga kababayan natin na naghahanapbuhay doon ang nanganganib ang buhay at hanapbuhay. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa mahigit 30,000 na Pilipino ang namumuhay at nagtatrabaho doon. Bukod pa dito ang mga undocumented OFWs.

Nito nga lang ay nakumpirma na may kababayan tayong pumanaw sa gitna ng sigalot na ito. Ipinapaabot ko ang aking buong pusong pakikiramay sa kanilang pamilya. Walang kasing-sakit ang trahedyang ito. Ang buong bansa ay kasama ninyo sa sandaling ito ng malalim na kalungkutan.

Sa patuloy na banta ng karahasan na umuusbong hindi lamang sa Israel, kailangan ang DFA at Department of Migrant Workers na magkaroon ng kakayahan na ilipat ang mga available na resources sa mga conflict areas na ito.

Kaya mariin kong hinihikayat ang DFA at DMW na ihanda na ang kinakailangang resources para sa mabilisang pagpapatupad ng kanilang contingency plan upang tiyakin ang kaligtasan at kagalingan ng mga Filipino sa Israel at Gaza. Ito ay magbibigay ng kapanatagan sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Subalit dapat may sapat na resources para suportahan ang epektibong contingency plan, sakaling ito ay kinakailangan. May nakareserba ba tayo para rito? Dapat ay mayroon.

Kailangan tayong maghanda para sa pag-charter ng mga eroplano at bus, pagkuha ng karagdagang mga tauhang pang-seguridad, at pagkakaroon ng sapat na medical at humanitarian aid para sa ating mga kababayan. Dapat ay mayroon nang budget, mula ngayon pa lang, para sa emergency financial assistance at libreng legal na serbisyo. Ako mismo ay nagpapahayag ng aking suporta na makipagtulungan sa DFA, DMW, at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang masigurong ligtas na makabalik ang ating mga OFWs. Dapat isama sa plano ng paglikas ang mga kababayan nating nasa mga kalapit-bansang maaaring maapektuhan kung magpatuloy ang sitwasyon. Marami rin ang nag-aalala sa mga undocumented na Pilipino doon, kaya’t dapat kabilang sila sa planong ito ng ating mga ahensya.

Kung magkakaroon ng konkretong plano ay mapaghahandaan natin ang perang gagastusin dito, at tama ang timing sa pagpapatuloy ng budget hearings sa Kongreso.

Sa harap ng trahedyang ito, kailangan tayong magkaisa bilang isang bansa at suportahan ang ating mga OFWs. Dapat magpatuloy ang administrasyon sa paghahanda upang maibigay natin ang pangangalaga at suporta na nararapat sa ating mga kababayan. Tayo rin dito sa Pilipinas ay patuloy na magdasal para sa kanilang kaligtasan.