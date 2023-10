Ginto ng Pilipinas sa Asiad dehins babawiin kahit positibo sa banned substance si Justin Brownlee

WALANG epekto ang pagkakapositibo ni naturalized Fiipino Justin Brownlee sa doping test sa tagumpay ng bansa sa men’s basketball competition sa ginanap na Hangzhou 19th Asian Games.

“The gold remains with us,” sabi ni Philippine Olympic Committee (POC) President Rep. Abraham “Bambol” Tolentino nitong Biyernes.

Sinabi ni Tolentino na kung magpositibo din ang dalawa pa sa Gilas Pilipinas teammates ni Brownlee, iyon lang ang pagkakataong babawiin o mawawala ang gintong medalya ng Pilipinas.

Binanggit niya ang Artikulo 11.2 ng Anti-Doping Rule ng International Olympic Committee na nagsasaad sa ilalim ng “Consequences for Team Sports” na “If more than two members of a team in a Team Sport is found to have done an anti-doping rule violation.”

Ang CAS [Court of Arbitration for Sport] Anti-Doping Division ay maaaring magpataw ng naaangkop na parusa sa koponan (pagkawala ng mga puntos, Disqualification mula sa isang Kumpetisyon, Kaganapan o Olympic Games Rio 2016, o iba pang parusa) gaya ng itinatadhana sa naaangkop mga patakaran ng nauugnay na International Federation, bilang karagdagan sa anumang mga kahihinatnan na ipinataw sa mga indibidwal na atleta na gumawa ng paglabag sa panuntunan ng anti-doping.

Si Brownlee ang pangalawang atleta sa Team Philippines na nagpositibo sa doping sa kanilang A sample na kinuha noong Hangzhou Games.

Nauna nang ibinalik ng mountain bike cycling athlete na si Ariana Evangelista ang isang “Adverse Analytical Finding” matapos siyang sumailalim sa random na pagsusuri bago ang kanyang kompetisyon sa unang bahagi ng mga laro.

Parehong pansamantalang sinuspinde sina Brownlee at Evangelista hanggang matapos ang resulta ng kanilang B sample ay masuri sa kanilang depensa.

May hanggang Oktubre 19 si Brownlee upang labanan ang resulta ng kanyang A Sample sa pamamagitan ng naaangkop na mga pamamaraan na itinakda ng IOC, ITA at ng World Anti-Doping Agency.

(Lito Oredo)