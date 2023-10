Budget amendment para sa pagkain, kalusugan at seguridad ng bansa

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Noong Martes, ika-10 ng Oktubre, inilabas ng small committee sa Kamara ang mahahalagang amendments sa 2024 General Appropriations Bill.

Kung inyong maaalala, naatasan ang inyong lingkod at tatlo pang opisyal ng Kamara na susugan ang panukalang 2024 budget. Layunin nitong tiyakin na ang P5.7-trilyong budget ay magiging kasangkapan sa paglaban sa inflation, tumataas na presyo ng pagkain, at pagtugon sa kahirapan, pangangailangang pang-kalusugan at seguridad ng bansa.

Sa P194-bilyong amendments na aming isinagawa, tiniyak ng aming maliit na komite na may sapat na pondo para sa price subsidy ng bigas; irigasyon; coconut seedlings; medical assistance sa mahihirap na pasyente; ayuda sa mga nangangailangan; tulong pangkabuhayan; at scholarships at training para sa mga mag-aaral.

Lahat ng ito’y naaayon sa tatlong mahahalagang ‘legacy’ o pamanang gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. na maisaayos bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Kabilang dito ang legacy special hospitals; legacy housing for the poor; at legacy food sufficiency.

Sa mga susunod na araw, ating idi-detalye ang mga naturang budget amendments upang maipakita sa taumbayan na seryoso at determinado ang administrasyong ito na wakasan ang kahirapan at makapagbigay ng tamang serbisyo sa taumbayan.

Sa kabilang dako, sinamahan ko po kamakailan sina Speaker Martin Romualdez at Majority Leader Manix Dalipe sa pakikipagpulong sa mga rice stakeholders at kay Governor Aurelio Umali ng Nueva Ecija.

Napakahalaga ng pulong na ito dahil gusto nating mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Nagpalitan kami ng kuro-kuro at estratehiya kung paano makakamit ang mithiing sustainable agri infrastructure, pagbawas ng importasyon at hauling costs, at madami pang iba.

Binanggit ni Gov. Umali ang karanasan ng kanyang lalawigan bilang “Rice Granary of the Philippines”. Isiniwalat niya ang mga paraan upang mapababa ang presyo ng bigas, kabilang ang pagtatayo ng rice silos sa kanilang lalawigan.

Ang kagandahan daw kasi sa silos, yung mga inaning palay ay ‘di na kailangang ibilad sa lansangan para matuyo. Kung iniimbak naman ang palay at hindi pa ipagigiling, hindi na kailangang imantine ang moisture kaya makakatipid sa gastos ang mga magsasaka.

Mahalaga ang kagamitang ito para mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka sa post-harvest. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang maayos na supply ng bigas sa merkado at hindi magdudulot ng pagtaas sa presyo ng bigas.

Sa naturang pulong, aking pinanukala na ang national government na ang sumagot sa hauling o paghahakot ng ani ng mga magsasaka patungo sa silos upang maalis ang mga traders at middlemen na siyang nagpapataas sa presyo ng bigas. Maaari ring makatulong ang pamahalaan sa pag-deliver ng bigas sa pamilihan para maiwasan ang kotong sa kalsada.

Inirekomenda ko rin na ang malilikom na pondo mula sa Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ay gamitin sa pagpapatayo ng mga mahahalagang infrastructures gaya ng silos, milling stations at cold storage facilities.

Ibinahagi ko rin ang paggamit ng solar fertigation o yung makabagong proseso sa irigasyon upang madoble ang cropping cycle. Sa ganitong paraan, makakatipid sa paggamit ng kuryente at may kasama nang fertilizer ang patubig.

Sana lang po’y hindi lang stand-alone structure ang malikha. Kung gagawing interconnected ang mga pasilidad, maari itong maging food terminal na isang radikal na pagbabago sa supply chain ng agrikultura. Isama na natin lahat, pati ang cold storage at blast freezers para maging tunay nang food terminal. At kung magtatayo ng cold storage, siguruhing solar power ang gagamitin upang makamenos sa operational cost.

Napakahalagang usapin sa ngayon ang agrikultura, kaya tuloy tuloy ang suporta ng Mababang Kapulungan ng Kongreso sa pagsigurong mas mapapaunlad ang sektor na ito. Hangarin ng pagpupulong na maibaba sa ₱30 ang bawat kilo ng bigas sa pamilihan at kung maaari ay hindi na tayo umangkat pa mula sa abroad. Masaya ako sa kinalabasan ng pag-uusap. Kumpiyansa kasi akong makakamit natin ang food stability sa lalong madaling panahon.

Samantala, pormal ng pinasinayaan noong Setyembre 28, 2023 ang bagong Multi-Purpose building na ipinagawa ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda sa pakikipagtulungan ng Ako Bicol Party-list.

Dinisenyo ang gusaling ito upang magamit sa iba’t ibang aktibidad ng barangay. Maaari ding gawing pansamantalang evacuation center ng mga residente tuwing may kalamidad dahil isa ang Lalawigan ng Albay sa madalas bayuhin ng bagyo.

Ayon kay Punong Brgy. Nicasio Barrios, Jr., malaking tulong ang gusali at sa kasalukuyan ay patuloy itong ginagawa para mas lalong mapaganda.

Taos puso akong nagpapasalamat kay Congressman Joey Salceda sa pagpapatayo ng pasilidad na ito. Dalangin namin na ang Multipurpose Hall na ito’y magsilbing pugad sa pagpapayabong ng talento, pagtutulungan at bayanihan ng mga Albayano.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano.