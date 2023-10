Boat Buying pinanis mga kalabang kabayo

SOBRANG tulin ni Boat Buying, nagwagi sa Andoks Litson Manok and Litson Baka Trophy Race noong Linggo ng gabi sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Ginabayan ni jockey MP Canete, inirehistro ni Boat Buying ang tiyempong 1:26 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng horseowner nito ang premyong P300,000.

Dumating na segundo si Go Aydan Go na maybkatapat na P112,500 para sa may-ari nito, habang tersero at pag-apat sina Victoriousprincess at Grand Monarch, sumungkit ng P62,500 at P25,000, ayon sa pagkakasunod, ang kani-kanilang owner.

Ang nasabing karera ay inisponsoran ng Andoks Litson at ng Klub Don Juan De Manila (KDJM).

Samantala, walong karera ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Sabado.

(Elech Dawa)