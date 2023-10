Binuhay na naman ang isyu: Ruffa, Shaina inaabangan kung may talakan, sampalan sa DonBelle serye

Ang bongga lang ng ‘Can’t Buy Me Love’ na first primetime teleserye ng DonBelle love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano, ha!

Sabi kasi ng mga ‘Marites’ at ‘Marisol’, very interesting daw dahil kasama sa cast sina Ruffa Gutierrez at Shaina Magdayao.

Siyempre may ibang mga intrigero’t intrigera ang binalikan na naman ang more than 10 years na ring isyu kina Ruffa, Shaina dahil pareho silang naugnay kay John Lloyd Cruz, ha!

Kaloka lang dahil ang tagal na nun, pero dahil sa pagsasama nila sa ‘Can’t Buy Me Love’ nga ay binabalikan, binubuhay na naman ng iba.

Pero para kina Ruffa, Shaina ay tapos na kung anumang naging isyu nila noon dahil nga kay Lloydie.

Pinag-usapan nga ang ‘over lapping’ na relasyon daw ni Lloydie kina Ruffa, Shaina.

Naku naman, ang dami nang na-link kay Lloydie after them at nagkaanak na rin ang aktor, ha!

Siyempre after Lloydie naman ay may iba na ring nakarelayson si Ruffa at ngayon nga ay kay Herbert ‘Bistek’ Bautista na siya nali-link, ‘noh?!

Si Shaina naman ay hindi pa rin matigil-tigil ang tsikang secret relationship daw kay Piolo Pascual.

So dahil lumang-luma na ang isyu kina Ruffa, Shaina, erase, erase na ‘yan. Kalimutan na, ‘noh?!

Maging masaya na lang tayo na mapapanood silang magkasama sa serye ng DonBelle, ha!

Pero may eksena nga ba sila together? O ok ba naman ang characters nila sa isa’t isa o baka may away sila sa show dahil second legal wife ni Rowell Santiago ang role ni Ruffa at third legal wife naman si Shaina, ha!

Kaloka!

Anyway, wala pa kaming alam kung may harapan, talakan, sampalan sina Ruffa, Shaina sa serye dahil wala pa raw taping na magkasama sila.

‘Yun na!