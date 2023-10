‘Big Bird’ ni Enrique sumilip na

Trending at inaabangan ng netizens ang comeback movie ni Enrique Gil, ha!

Obvious na na-miss ng fans si Quen.

Kaya naman teaser pa lang ng ‘I Am Not Big Bird’ ay inabangan na nila ang pasilip noong Huwebes ng gabi.

Ito ang unang movie na produced ng Immerse Entertainment kung saan si Enrique ang Chief Executive Officer (CEO).

Katuwang ng film production ni Quen ang Black Sheep Productions at Anima Studios sa paggawa ng nakakalokang movie na ito.

Ito ang follow-up movie ni Victor Villanueva na siya ring director ng ‘Kidnap for Romance’.

Co-star ni Quen sa movie sina Pepe Herrera, Nikko Natividad, at Red Ollero.

Wala pang playdate ang ‘I Am Not Big Bird’ pero nag-promise ang mga faney na full support sila rito kahit walang Liza Soberano na katambal ang kanilang idolo.

“So happy that after a long hiatus of actor Quen, he’s finally back in cinemas with a bang. He’s gonna serve us his killer bird hahahaha. This is gonna be wild and epic. ‘I Am Not Big Bird’ coming soon,” komento ng avid follower ng actor-producer.

Bongga ni Enrique ha, sumusugal din siya sa mga film project na walang ka-love team at hindi romantic-comedy o romance-drama tulad ng ginawa ni Kathryn Bernardo sa ‘A Very Good Girl’.

Wish nga ng netizens, sana tulad ng ‘AVGG’ ay tangkilikin din ng movie going public ang comeback movie ni Enrique.

Anyway, nakaka-happy lang na sumilip na ang ‘I Am Not Big Bird’ teaser ni Enrique, ‘noh?!