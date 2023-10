Bea hirap kabugin ang alindog ni Andrea

Ang daming nag-abang sa face-off nina Bea Alonzo, Andrea Torres, ha!

Super bet ng mga manonood ang tarayan ng magaganda at maalindog na aktres.

Si Bea nga ay si Stella at si Andrea ay si Czarina! Mari-reveal na nga na sa serye nila na si Czarina ang boss ng karakter naman ni Dennis Trillo (Atom) na siya ring nagpa-suspend kay Stella sa trabaho.

Painit nga nang painit ang mga eksena sa ‘Love Before Sunrise’.

Imagine, nagsisimula pa lang ang love story nina Bea, Dennis, pero ang dami na agad challenges ang dumating sa kanila. Eh, bukod nga sa family problem ng isa’t isa, nandiyan pa si Andrea na bigay na bigay sa pang-aakit kay Dennis, ha! Bumigay kaya si Dennis?

Well, kahit badass boss ang role ni Andrea, marami ring fan ang saludo sa kanya. Sabi nga, she’s killing it.

“Kudos to you Andrea. You slayed that whole show already. So freakin proud of you. Mad love to you forever!”

“Ang galing mo. Iba ka talaga.”

“Hindi ka talaga nagpakabog kay Bea, ha! Ang husay mo, ang ganda mo.”

“Ikaw na yata ang pinakamagandang kontrabida. Agaw eksena ang kaseksihan at kagandahan mo kay Bea, ha!”

Well, bagay nga si Andrea na ipantapat kay Bea, na bukod sa mahusay na aktres, alam nating ang ganda, ang kinis, at seksing-seksi rin. Obserbasyon nga nila, ang hirap namang kabugin ng alindog ni Andrea, ha! Na kahit ang mala-dyosa na tulad ni Bea, hirap tapatan ang katakam-takam na katawan ni Andrea. (Dondon Sermino)