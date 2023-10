Bawal na raw: Bianca nagpasabog ng kaseksihan

Sa kauna-unahang pagkakataon at makalipas ang ilang taon ay muling ‘ipinasilip’ ni Bianca Manalo ang kanyang malusog na boobey para sa isang eksena sa kanyang serye sa Kapuso Network na ‘Magandang Dilag’.

Nakalabandra ang dalawang malaking pakwan ni Bianca sa Instagram, na kuha sa sinasabi nitong ‘runway showdown’ nila ng ibang cast ng nasabing serye.

Sa suot na top black lace lingerie, may ‘pasilip’ ang hinog na hinog na papaya ni Bianca, bagay na pinagpiyestahan ng mga kalalakihan na nagnananasa sa kagandahan ng beauty queen turned actress.

Pero mukhang isang banyerang ‘himas’ at ‘lambing’ ang ginawa ni Bianca sa kanyang boyfriend na si Senator Win Gatchalian para mapapayag niya itong ‘ipasilip’ ang kanyang boobey.

“Last mo na yan,” ang warning ng senador kay Bianca, na siyang ibinahagi mismo mg aktres sa kanyang message caption.

Ani Bianca, “Last hurrah! Sabi ng boss kong si @stgatchalian74 bawal na ganto. Pumayag lang for my show #MagandangDilag Episode 78.”

Kung ‘nagpapasilip’ man ng kanyang boobelya si Bianca, ‘yun ay naka-swimsuit siya at kasama si Sen. Win sa beach travels nila.

Sinermunan naman ng netizen na si @chducanes si Bianca at sinabihang, “You should only be submissive to your husband.”

Rumesbak naman ang isa pang netizen na si @kathbsienes at nag-linya ito ng, “Its not submissive! It is called RESPECT!”

Dahil lang sa ‘pa-boobey’ ni Bianca ay nagbangayan sa comment thread na ito ang mga netizen.

Pero in fairness, ang sosyal nv dating ng pictures ni Bianca sa post niyang ‘yon, ha! (Rey Pumaloy)