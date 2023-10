Anyare? EDSA People Power anniversary binura sa 2024 holiday

Inilabas na ng Malacañang ang listahan ng mga regular holiday at special non-working days para sa susunod na taon.

Batay sa Proclamation No. 368 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inatasan ang Department of Labor and Employment (DOLE) na ipatupad ang guidelines para sa mga holiday.

Kabilang sa mga regular holidays ang ay mga sumusunod: Enero 1 (Bagong Taon), Marso 28 (Huwebes Santo), Marso 29 (Biyernes Santo), Abril 9 (Araw ng Kagitingan), Mayo 1 (Labor Day), Hunyo 12 (Independence Day), Agosto 26 (Araw ng mga Bayani), Nobyembre 30 (Bonifacio Day), Disyembre 25 (Christmas Day), at Disyembre 30 (Rizal Day).

Ang mga special non-working days naman ay ang mga sumusunod: Agosto 21 (Ninoy Aquino Day), Nobyembre 1 (All Saints’ Day), Disyembre 8 (Feast of the Immaculate Conception of Mary), at Disyembre 31 (pinakahuling araw ng taon).

Hindi kasama sa listahan ng special non-working days ang EDSA People Power anniversary na dati ay ipinagdiriwang tuwing Pebrero 25 sa mga nakalipas na administrasyon.

Narito naman ang mga karagdagang special non-working days: Pebrero 10 (Chinese New Year), Marso 30 (Black Saturday), Nobyembre 2 (All Souls’ Day), at Disyembre 24 (Christmas Eve).

Ang petsa para sa national holidays gaya ng Eid’l Fitr at Eid’l Adha ay ibabatay sa Islamic calendar o lunar calendar, o sa pamamagitan ng Islamic astronomical calculations batay sa magiging rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos sa Office of the President.

Samantala, ipinaliwanag ng Malacañang na hindi na isinama ang EDSA People Power anniversary sa special non-working day sa 2024 dahil nagkataon na rest day ito para sa mga manggagawa.

“The Office of the President maintains the respect for the commemoration of the EDSA People Power Revolution. However, such was not included in the list of special non-working days for the year 2024 as February 25 falls on a Sunday,” ayon sa Malacañang. (Aileen Taliping/Prince Golez)