2 Tulak na pulis kinalawit sa buy-bust

ARESTADO ang dalawang miyembro ng Philippine National Police (PNP) nang makaiskor sa kanila ng hinihinalang shabu ang kapwa nila pulis na nagpanggap na buyer ng droga sa inilatag na buy-bust operation noong Miyerkoles nang gabi sa Muntilupa City.

Hindi na nakaporma ang mga suspek na sina Patrolman Rey Palomar Baldonasa, 25-anyos, nakatalaga sa Drug Enforcement Unit ng National Capital Region Police Office (NCRPO) at Carlos Rivera, dating nakatalaga sa Caloocan City Police Station at naka-AWOL (absent without an official leave) ngayon.

Ayon kay NCRPO director Police Brigadier General Melencio Nartatez Jr., dinakip sina Baldonesa at Rivera ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ng Muntinlupa City Police Station bandang alas-11:50 nang gabi noong Miyerkoles sa kahabaan ng Purok 10, Amparo St., Barangay Poblacion, Muntinlupa City.

Hinudyat ang pagdakip sa kanila matapos ang abutan ng droga at bayad sa pagitan nila ng poseur buyer. Narekober sa mga ito ang nasa 10 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng P68,000 gayundin ang dalawang baril at PNP ID ng mga ito.

“Kung titingnan ninyo pulis hinuhuli sila ng kapwa nila pulis. Kailangan lang natin dito ituloy-tuloy at mabilis ‘yung phasing natin. Hindi tayo magsasawa, sisiguraduhin natin ‘yan through the process of course susundin natin ang tamang pro­seso at ang ebidensiya ay nandiyan,” pahayag ni Nartatez.

Samantala patuloy ang ginagawang follow-up operation ng pulisya sa insidente dahil sa natanggap nilang impormasyon na may da­lawang aktibong pulis ang kasabwat ng mga suspek sa ilegal nilang gawain.

Nasa kustodiya ng Muntinlupa City Police Office ang mga suspek habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa mga ito. (Edwin Balasa)