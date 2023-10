Vilma suportado new show ni Luis

Ang bongga at suportado ng Star for All Seasons na si Vilma Santos ang bagong noontime show ng anak niyang si Luis Manzano, ang ‘It’s Your Lucky Day’ na magsisimula nang umere ngayong Sabado (October 14).

Nang i-post namin ang tungkol sa show na papalit muna sa ‘It’s Showtime’ kung saan makakasama ni Luis sina Robi Domingo, Melai Cantiveros, Jennica Garcia, at iba pa, nag-thank you talaga si Ate Vi.

Sabi ng nanay ni Luis, “Thankssss Jun! Pls watch!!”

Ang suwerte nga ni Luis dahil palaging nakasuporta sa kanya ang nanay niyang si Vilma, ha!

Twelve days lang tatagal sa ere ang ‘It’s Your Lucky Day’, pero may fans na humihiling sa ABS-CBN na gawing permanente ito.

Puwede naman daw maging pre-pogramming ng ‘It’s Showtime’ ang bagong show na tatampukan din nina Andrea Brillantes, Kyle Echarri, Francine Diaz, Seth Fedelin, at iba pa.

Bongga!

(Jun Lalin)