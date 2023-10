Tulak nabitag, kalaboso sa ‘bato’

NATIMBOG ng mga awtoridad ang isang lalaking nakatala bilang high value individual (HVI) sa drug watch list ng pulisya nang mabitag ito sa anti-illegal drugs operation sa Lucena City noong Miyerkoles.

Hindi na nakapalag ang suspek na si Frederick Apuya nang damputin ito ng mga operatiba ng Quezon PNP Provincial Drug Enforcement Unit at mga tauhan ng Lucena police station matapos itong makipagtransaksiyon sa nagpanggap na buyer ng shabu sa Barangay Isabang bansang alas-nuwebe nang gabi.

Nakumpiska rito ang siyam na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 75 gramo at may street value na P1,530,000.00.

Responsable umano ito sa bentahan ng droga sa lungsod at mga katabi pang lugar. Sasampahan ang suspek ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

(Ronilo Dagos)