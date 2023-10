Titser kinampihan Hamas sa Israel attack, sinuspinde

SINUSPINDE ng isang unibersidad sa Switzerland ang isa nilang guro nang magkomento ito ng posi­tibo sa pag-atake ng militanteng grupong Hamas na pumatay sa mahigit na 1,200 katao sa Israel noong Sabado.

Ayon sa pamunuan ng University of Bern, hindi katanggap-tanggap ang pinost na komento ng hindi pinangalanang guro sa kanyang account sa X na dating Twitter.

Gayunman, kapwa burado na umano ang dalawang komento kung saan ay sinabi nitong dapat na ituring na ‘best birthday gift’ ang pag-atake ng Hamas at akma lang umano itong isagawa noong Sabado dahil isa itong ‘Jewish day of rest.

Bagama’t binura na ang nasabing mga komento, iniimbestigahan pa rin umano ito ng mga awtoridad dahil sa posibleng paglabag sa batas.

Pinarusahan din ito at inutusang sabihin sa loob ng 20 minuto ang “I have always strongly criticised violence against civilians and attacks on Jews.”