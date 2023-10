Supply ng manok sapat

Tiwala ang gobyerno na hindi magkakaroon ng kakapusan sa supply ng manok sa bansa sa mga susunod na araw.

Ito ay matapos pangunahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Huwebes nang umaga ang inagurasyon ng malaking poultry farm sa Davao del Sur na maituturing na world-class controlled climate poultry farm ng isang malaking kumpanya sa bansa.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng pangulo na sa pamamagitan nito ay masisiguro ang matatag, supisyente at cost-competitive na supply ng manok sa bansa.

Ang poultry farm ay una sa 11 planong itatag sa iba’t ibang lalawigan ng Poultry Mega Farm projects ng San Miguel Corporation.

“OnceNrealized,Nthese will ensure a more stable, sufficient, and cost-competetive supply chicken as well as bolster the food and nutritional needs of our people,” anang pangulo.

Inasahang aabot ng hanggang 80 milyong manok kada taon ang produksiyon ng farm na tutugon sa tumataas na demand sa poultry products sa Davao region at ng buong Mindanao.

(Aileen Taliping)