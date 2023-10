Soberano nagpaturo ng sayaw sa Billlie K-pop group

Ongoing pa rin ang actor’s strike sa Hollywood kaya patuloy pa rin ang pag-explore ni Liza Soberano ng opportunities sa South Korea.

Para kasi kay Liza, ang Hallyu ang second biggest entertainment industry after Hollywood.

Sa latest episode nga ng vlog series na ‘Liza in Korea’ ay naka-chikahan niya ang K-pop idol girl group na Billlie.

Sa una ay pinag-usapan nila ang award ng grupo at ang latest song nila na ‘Eunoia’.

Hindi rin nagpahuli si Liza sa dance craze at nagpaturo siya sa 7 members ng Billlie kung paano sayawin ang ‘Eunoia’ na mabilis naman niyang nakuha.

Sumunod ay nagpaturo siya sa grupo kung paano gawin ang Ending Fairy pagkatapos mag-perform.

Ending Fairy ang tawag sa cute ending pose na ginagawa ng mga K-pop idols sa tuwing matatapos silang mag-perform.

Naa-amaze kasi si Liza sa mga K-pop idols na pagkatapos mapagod at hingalin sa pagperform ay nagagawa pa nilang magpa-cute para sa Ending Fairy.

Ang cute nga ni Liza sa kanyang Ending Fairy na base sa paborito niyang animal na penguin.

Sumunod ay pinakita naman niya ang kanyang rapping skills sa grupo at talagang papasa siya bilang K-pop idol, ha!

Mukhang enjoy na enjoy si Liza sa kanyang mga ganap sa South Korea kaya let’s be happy for her.

(Byx Almacen)