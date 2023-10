So cute… Kathryn gustong makilala ang batang nanggaya sa kanya

Biglang nagliwanag ang mundo ni Kathryn Bernardo nang tumambad sa kanyang paningin ang isang little girl na gumaya ng kanyang looks sa dalawang pangmalakasang event na dinaluhan kamakailan lang ng girlfriend ni Daniel Padilla.

Napangiti ng husto si Kathryn kay Baby Eunice na siya niyang ipinangalandakan sa kanyang Instagram.

Sa unang larawan ay makikita si Baby Eunice na naka-gown habang naglalakad. Sa ikalawang photo naman ay naka-pose ito sa hagdanan sa isa pang gown.

Ang unang gown ay inspired o ginaya sa gown ni Kathryn sa nakaraang ABS-CBN Ball. Samantalang ang ikalawa naman ay sa Korea kung saan rumampa sa red carpet ang aktres nang tanggapin niya ang isang award.

Sa isa pang photo, makikitang magkatabi ang pictures ni Kathryn at ni Baby Eunice suot ang parehong gown sa Ball. Ang sumunod ay magkatabi naman ang larawan ni Kathryn na naglalakad, pati ng bata na suot ang parehong gown ng aktres sa Korea.

Hindi lang gown ang ginaya ni Baby Eunice, maging ang hair style ni Kathryn sa dalawang event ay kopya rin ng cute na cute na bata.

Napa-raise the roof hands at white heart si Kathryn sa pagkabilib at kasiyahan sa pag-i-impersonate sa kanya ni Baby Eunice dahilan para mangarap ang tinaguriang Box Office Queen na makilala ng personal ang bata.

Saad pa ni Kathryn, “I surrender! I think she did it better! I hope to meet you soon, bb Eunice!”

Pinanggigilan naman sa labis na ka-kyutan ang bata ng mga netizen at ng mga kasamahan ni Kathryn sa industriya gaya nina Sylvia Sanchez, Iza Calzado, Camille Prats, Ria Atayde, Direk Mae Cruz Alviar, at iba pa.

Mas marami pa sanang mababasang comment sa post pero hanggang ngayon naka-limited setting lang ang comment section ng IG account ni Kathryn.

‘Yun na!