Sisi Rondina, Choco Mucho susubukang ihawla Creamline

Mga laro sa Linggo:

(Smart Araneta Coliseum)

3:00pm — Gerflor vs NXLed

5:00pm — PLDT vs Cignal

7:00pm – Choco Mucho vs Creamline

HUHUGOT ng lakas ang Choco Mucho Flying Titans kay Sisi Rondina pagharap nila sa mala-pader na Creamline Cool Smashers sa simula ng Premier Volleyball League (PVL) Second All-Filipino Conference na ilalarga sa Linggo sa Araneta Coliseum.

Maliban kay energetic spiker Rondina, sasandalan din ng Flying Titans ang third place finish nila sa VTV Cup sa Vietnam noong Agosto.

Ayon kay Choco Mucho head coach Dante Alinsunurin, inaasahan niyang madadala ng koponan ang momentum sa PVL All-Filipino Conference.

“Excited na maglaro ang team sa third conference, madala sana namin sa PVL ang momentum na nakuha namin sa VTV,” saad ni Alinsunurin.

“So, we are hoping that we can adjust to what we are doing. We have to continue what we have been doing in training,”

Hinirang sina Rondina at Maddie Madayag na Best Outside Spiker at Best Middle Blocker sa VTV Cup, ayon sa pagkakasunod.

Magsisimula ang bakbakan sa pagitan ng Choco Mucho at defending All-Filipino Cup champions Cool Smashers sa alas-7 ng gabi, ang nasabing liga ay inorganisa ng Sports Vision.

(Elech Dawa)