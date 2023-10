Scottie pinasilip unang pagrampa abroad ng kanyang ‘boss baby’

CUTENESS overload talaga ang anak nina Ginebra star Scottie Thompson at Jinky Serrano na si Baby Aster.

Sa kanyang Instagram, ipinasilip ni Scottie ang ilang litrato ni Baby Aster sa first vacation nito abroad at tulad ng inaasahan, pulos papuri sa kakyutan ng bagets ang bumaha sa comment section nito.

“Aster’s first out of the country experience. Vacay mode! TYL!” ang sabi ni Scottie sa caption.

Kamakailan ay nag-share rin ang basketbolista ng litrato nilang pamilya nang makauwi na siya sa Pilipinas mula sa pagsabak ng GilasPilipinas sa Asian Games sa China, kung saan nasungkit ng PH men’s basketball team ang gold medal.

“My home and my gold! Thank you my love @jnkythmpsn and boss baby @asterthompson_ I love you guys!!” sey ni Scottie.

(Issa Santiago)