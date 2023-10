Sapat na pagkain at maayos na serbisyo, karapatan ng bawat Pilipino

Ang pagkain ay hindi lamang pangangailangan kundi karapatan ng bawat tao. Ayon sa isang Pulse Asia survey, 95% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabing mas malaki ang kanilang nagagastos sa pagkain sa nakaraang tatlong buwan. Sa kabila nito, 53% naman ang nagsabing nabawasan ang kanilang pagkain. Nakakaalarma ito dahil hindi lamang ito nakaaapekto sa kalusugan at nutrisyon, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang makapag-aral, makapag-trabaho, at makapag-ambag sa lipunan.

Nagsabi naman ang kasalukuyang administrasyon na prayoridad ng gobyernong matugunan ang problemang ito at sinusuportahan ko bilang senador ang mga hakbang upang maitaguyod ang food security sa bansa. Kaya naman nanawagan ako sa mga ahensya ng gobyerno na magtulungan at magkaisa upang masiguro ang sapat at ligtas na pagkain para sa lahat.

Unang-una, hinihikayat ko ang gobyerno na mas suportahan pa ang ating mga lokal at maliliit na magsasaka at mangingisda. Dapat masaya ang ating farmers at sapat ang kita nila para maitaguyod ang kanilang pamilya at mabigyan ng sapat na pagkain ang komunidad.

Pangalawa, kailangan din nating tiyakin na ang bawat Pilipino ay may masustansyang pagkain upang mapanatili ang kanilang malusog na pamumuhay. Bantayan dapat ang presyo ng bilihin at habulin ang mga nangsasamantala tulad ng smugglers at hoarders.

Pangatlo, patuloy rin nating ilapit ang serbisyo at tulong ng gobyerno sa tao. Nandyan naman ang pondo para sa mga programang makakatulong sa mahihirap, gamitin ito nang wasto at tama para mapakinabangan ng taumbayan.

Ito ang dahilan kung bakit patuloy ako sa pag-iikot sa bansa upang makatulong sa abot ng aking makakaya, masuportahan ang mga proyektong makakapagpaunlad sa kanilang lugar, maalalayan ang mga pasyenteng kailangang magpagamot, at makapag-iwan ng kaunting ngiti sa oras ng kanilang pagdadalamhati.

Noong October 5, nakasama ako sa World Teachers’ Day celebration sa Antipolo City, Rizal, sa imbitasyon ni Mayor Jun Ynares. Kasama sina Governor Nina Ynares, Board Member Randy Puno, Vice Mayor Josefina Gatlabayan, Councilor Susan Say at mga barangay officials, namigay tayo ng tulong sa 620 mahihirap at ilang biktima ng sunog doon. Tiningnan din natin ang Super Health Center doon na naitaguyod sa tulong ng mga kapwa ko mambabatas. Sinilip din natin ang bagong Hall of Justice na isinulong ko rin na mapondohan noon.

Noong October 6, naging guest speaker ako sa 33rd Commencement Exercises ng Polytechnic University of the Philippines-Maragondon sa Cavite kung saan binigyang halaga natin ang edukasyon. Nagbigay tayo ng mga tokens sa graduates, gayundin sa 7th Commencement Exercises ng PUP-Alfonso Campus noong hapon.

Nakiisa rin tayo sa Barangay Health Workers Summit sa Cebu City bilang guest of honor and speaker. Namahagi tayo ng grocery packs sa mga BHWs kasama ang BHW Party-list at lokal na pamahalaan. Pagkatapos ay kinamusta natin ang 2,253 biktima ng sunog noon na nakakuha ng tulong mula sa NHA pambili ng pako, yero at iba pang materyales. Binigyan ko rin sila ng grocery packs, masks, vitamins, bola, shirts at nagpa-raffle rin kami ng mga bisikleta, sapatos at cellphone.

Dinaluhan din natin ang ribbon cutting ceremony ng bagong pasilidad ng Lapu-Lapu City Hospital na bahagi ng bagong phase na isinulong nating mapondohan. Sumama rin tayo sa National Teacher’s Day celebration ng Lapu-Lapu City kasama si Mayor Ahong Chan kung saan namahagi rin tayo ng grocery packs sa mga guro.

Noong October 7, nagpakain tayo ng almusal sa mga pasyente sa Malasakit Center sa loob ng Cebu City Medical Center. Namahagi rin tayo ng tulong sa 72 pamilyang nasunugan sa Brgy. Tejero. Pagkatapos ay lumipad tayo sa Aklan at dumalo sa groundbreaking ng itatayong Super Health Center sa Balete at ininspeksyon din ang evacuation center na parehong napondohan sa ating pamamagitan. Pumunta rin tayo sa Makato upang tumulong sa 900 indigents at 600 na nasalanta ng bagyo. Nakiisa rin tayo sa pagsisimula ng Sto. Niño Ati-Atihan Festival sa Kalibo. Nakasama natin sina Cong. Ted Haresco, Governor Joen Miraflores, Vice Governor Reynaldo Quimpo, Kalibo Mayor Juris Sucro, Balete Mayor Dexter Calizo, Ibajay Mayor Miguel Miraflores at iba pang mga opisyal.

Noong October 9, nagtungo tayo sa Sultan Kudarat at dumalo sa groundbreaking ng Esperanza Super Health Center kasama si Mayor Charles Ploteña. Nag-inspekyon din tayo sa road concreting project doon na isinulong nating mapondohan. Nagpapasalamat din tayo sa buong lalawigan na pinamumunuan ni Governor Datu Pax Ali Mangudadatu dahil idineklara nila akong “adopted son” ng probinsya.

Dumiretso naman tayo sa Makilala, North Cotabato para saksihan ang pagbubukas ng bagong Public Market at turnover ng New Municipal Hall na isa rin tayo sa nag-inisyatibo na mapondohan noon. Kasama sina Governor Lala Taliño-Mendoza, Mayor Armando Quibod at iba pang mga opisyal, tumulong tayo sa 481 mahihirap na residente sa lugar. Bumisita rin tayo sa 39th Infantry Battalion 10ID at namahagi ng 485 food packs at ilang mga bola sa kanila. Pagkatapos ay nakiisa tayo sa PNPA Sinaglaya Class 2002 Oath Taking na ginanap sa Davao City noong gabi rin na iyon.

Noong October 10, naging guest speaker tayo sa 5th National Convention of the Public Attorney’s Office Rank and File Employees, sa paanyaya ni PAO Chief Atty. Persida Acosta. Sa pangatlong pagkakataon, kinilala akong “Outstanding Senator” ng PAO. Ngunit sabi ko nga, with or without award ay patuloy akong magseserbisyo sa aking mga kapwa Pilipino.

Noong October 11, dumalo naman tayo sa groundbreaking ng Super Health Center sa Plaridel, Bulacan. Masaya ko ring ibinalita na nagkaroon rin ng groundbreaking para sa itatayong Super Health Centers sa Maco, Davao de Oro; Claveria at Initao sa Misamis Oriental; Albuera, Leyte; at Rodriguez, Rizal nitong linggong ito.

Ang aking tanggapan naman ay nagbigay ng tulong para sa 685 mahihirap sa Cebu City; 500 sa Calapan, Oriental Mindoro; 563 na nasalanta ng sunog sa Zamboanga City; 37 sa Cagayan de Oro City; 174 sa Caloocan City; at anim sa Agusan del Norte. Tinulungan din natin ang 25 na TESDA students sa San Fernando City, Pampanga; at 100 na graduates naman sa Roxas City, Capiz.

Samantala, kasabay ang pamamahagi ng pambili ng materyales sa bahay mula sa NHA, nagbigay rin ng karagdagang tulong ang ating tanggapan sa pitong benepisyaryo sa Gingoog City, Misamis Oriental, at 31 sa Tagoloan. Nagkaloob din tayo ng tulong sa 190 displaced workers sa Silay City, Negros Occidental; 120 sa Lebak, Sultan Kudarat; at 372 sa Mataas na Kahoy, Batangas.

Patuloy tayong magmalasakit sa mga nangangailangan at sikapin natin na makabenepisyo sila sa mga serbisyo ng gobyerno na itinaguyod para sa kanila. Ang pagkakaroon ng sapat na pagkain at maayos na serbisyo ay karapatan ng bawat Pilipino!