Sana huwag daw operahan Angeline may sakit

Bilib kami kay Angeline Quinto dahil grabe siya kung magtrabaho.

Panay nga ang ‘raket’ niya. Ang dami niyang shows sa iba’t ibang lugar dito sa Pilipinas, pati sa abroad.

In fairness, madalas siyang kuning mag-perform pati sa mga special event dahil mabait at hindi maarte si Angeline. Ang galing din niyang makisama, ha!

Sa mga party nga ni Annabelle Rama ay palagi siyang imbitado para kumanta.

“Magaling si Angeline. Favorite ko siya. Mabait pa. Kapag siya ang kinukuha ko, wala akong problema,” tsika ni Tita Annabelle.

Pati promoters, producers sa Amerika, gusto rin si Angeline.

“Magaling makisama. Kapag umuuwi ako ng Pilipinas, nakikipagkita talaga,” tsika ng isang US producer na kakilala namin.

Pero kamakailan nga, ginupo ng sakit si Angeline at na-hospital siya.

So kumusta na siya?

“Nakalabas na ako, Kuya Jun. May tatlong bato nakita sa gallbladder ko, baka need tanggalin next month.

“May binigay naman sa akin na gamot na pang-one month. Sana madaan nga sa gamutan at hindi na kailangang operahan,” tsika niya.

In fairness nga pala kay Angeline, gustong-gusto namin siya dahil kapag nagme-message kami ay ang bilis-bilis niyang sumagot, ha!

Bongga!