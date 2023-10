Rondae Hollis-Jefferson nangitlog sa tres, Tropang Giga tinambakan ng Chiba Jets

TUMUKOD si Rondae Hollis-Jefferson at TNT sa Chiba Jets 93-75 sa opener ng EASL (East Asia Super League) Season 2 Miyerkoles ng gabi sa Funabashi Arena sa Japan.

Hindi pa nakumpleto ang Tropang Giga, wala sina Mikey Williams, RR Pogoy, Calvin Oftana, Poy Erram, Justin Chua, Jewel Ponferada at rookie Henry Galinato.

Abante pa ang TNT 41-35 bago ang break pero pagbalik ay walang naisagot sa nakakangilong 3-point shooting ng hosts.

Sa second half ay nagbaon ng 10 for 27 mula sa labas ng arc ang Chiba.

Anemic na 6/27 lang ang Tropa sa parehong distansiya, 0 for 9 si Hollis-Jefferson na agad nag-report sa team matapos ang kampanya sa Hangzhou Asian Games para sa Jordan, nasilat sa Gilas Pilipinas sa gold medal match.

Tumapos si RHJ ng 15 points, 9 rebounds, 5 assists, pang-ayuda sa 22 markers ng kapwa-import na si Quincy Miller.

Namuno sa Jets ang tig-19 points nina DJ Stephens at Ira Brown, ang dating import ng San Miguel sa PBA, na nagbaba pa ng 12 rebounds.

Pasabog ng 18 points Ren Kanechica, kinubra ang anim sa 16 3s ng Chiba.

“We’re still missing a lot of guys, but this is not an excuse,” ani TNT coach Jojo Lastimosa.

Susubukang bumawi ng Tropa sa November 1 kapag ini-host ang Jets sa Manila.

(Vladi Eduarte)