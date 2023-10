Regine: Queen of OPM

Pinusuan ng netizens ang picture ni Regine Velasquez-Alcasid na pinost ng Billboard PH nitong Huwebes ng umaga.

Reynang-reyna ang dating ni Regine sa nasabing photo, ha! Na deserve niya naman talaga ang ganitong treatment.

Sa lahat ng social media post ng Billboard Philippines mababasa ang caption na, ‘She continues to make history – a truly timeless OPM artist!”

Sa rami kasi ng mga sikat na singers sa bansa ngayon, ang Asia’s Songbird ang napili nilang cover sa kanilang debut issue.

Hindi pa rin talaga nawawala ang kinang at hatak sa market ng misis ni Ogie Alcasid.

Malaki ang tiwala ng nasabing brand sa power ni Regine para suportahan ng Pinoy music lovers ang launching ng Billboard PH.

Ang Billboard PH ang exclusive access sa pinakabago at freshest in music, local and global music charts, videos, news and insights.

Bongga!

(Ogie Narvaez Rodriguez)