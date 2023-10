PBBM tinulungan pamilya ng 2 napatay sa Israel

Ibibigay ng gobyerno ang lahat ng tulong at suporta na maaaring iabot sa pamilya ng dalawang Pili-pino na nasawi sa pag-atake ng Hamas terrorist group sa Israel.

Ito ang tiniyak ni Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. matapos makausap ang asawa ng dalawang biktima sa pamamagitan ng telepono nitong Miyerkules nang gabi.

Sa kanyang social media page, inilahad ng presidente na ang pakikipag-usap niya sa asawa ng mga biktima ang pinakamahirap na tawag nito bilang presidente.

Nakikiisa aniya ang buong bansa sa pagdadalamhati sa pamilya ng dalawang Pilipinong namatay sa pag-atake sa Israel.

“Last night I made the most difficult phone calls I’ve had to make as president. The nation is one grieving with the families of the Filipinos who were killed in the attacks on Israel,” anang pangulo.

Makakaasa aniya ang pamilya ng mga biktima ng tulong at pag-alalay mula sa gobyerno.

Hindi aniya hadlang ang trahedya para ipagpatuloy ang paninindigan ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan.

“We will provide the utmost support to the families they were taken from,” dagdag ng pa­ngulo.

(Aileen Taliping)