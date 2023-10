Paulo marupok sa ‘alindog’ ni Kim

Super confident si Kim Chiu na hindi kayang tiisin o kalimutan ni Paulo Avelino ang alindog niya.

Nag-post kasi si Paulo sa X (dating Twitter) na, “Pag pumayat si Victor, who u talaga ‘yang si Juliana sa akin.”

Well, mga karakter nga nina Kim, Paulo sina Juliana at Victor. At mag-asawa nga ang role nila sa ‘Linlang’.

Pero dahil sa kalokohang ginawa ni Juliana, na pumatol sa mismong utol ni Paulo, na ginagampanan naman ni JM de Guzman, nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon.

Eh, sa ‘Linlang’ kasi tumaba rin ang karakter ni Paulo. At sa post na `yon ni Paulo, na mataba na nga siya, heto naman ang sagot ni Kim.

“Talaga ba? Parang ‘di mo matitiis si Juliana!”

Oh, di ba? Confident nga si Kim, na siya bilang si Juliana, na kakaiba nga ang alindog sa ‘Linlang’ na mapang-akit, kaya hindi raw talaga siya kayang tiisin ni Paulo o Victor.

Kaya ang tukso tuloy ng mga fan nila…

“Marupok ka Paulo.”

“Wag ka kasing lumabas Kim, hanggang ‘di sinasabi ni Paulo.”

“Naku pumupogi na ulit si Paulo sa Linlang, kaya makipag-ayos ka na Kim.”

“Ang sarap luhuran ni Paulo.”

“Naku, alam na alam n’yo talaga Kim at Paulo kung paano pakiligin ang mga fans n’yo, ha! Sige lang, panindigan n’yo ‘yan.”

“Basta ako, kahit anong mangyari, JulVic ako.”

“Sa akin ka na lang Paulo, hindi kita lilinlangin.”

Anyway, sakay na sakay nga ang mga fan kina Paulo at Kim, ha! At pakiusap nga nila, sana hanggang dulo ay sila pa rin ang magkatuluyan sa ‘Linlang’.

(Dondon Sermino)