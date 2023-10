Palagi kasing wala sa ‘It’s Showtime’… Anne bumabawi sa absent

Walang kaduda-dudang bumabawi si Anne Curtis sa programang ‘It’s Showtime’ at sa mga kasamahan niya nang hindi man lamang niya nadamayan ang programa at mga kasamahan sa gitna ng panahong nakikipagbakbakan ang buong team sa inihaing 12-airing day suspension.

Galing kasi si Anne sa Europe dahil dumalo siya sa iba’t ibang runway shows doon.

Makikita ang resibo ng pagbawi ni Anne sa kanyang tweet, kung saan araw-araw ang ginagawa niyang pag-iimbita sa kanyang mga tagahanga na manood ng show dahil lalabas siya rito.

Mula nang dumating sa bansa si Anne, panay na ang tweet nya na nagsasabing, “See ya later on showtime madlang peeps!” at “Hello madlang peeps! For da pasok ulit tayo on showtime today.”

Bukod dito panay rin ang pagbahagi ni Anne ng mga videos na kuha sa kulitan moments nila ng kanyang mga kasamahan.

Sey nga sa reaction comment niya sa sabay-sabay na choreo nila nina Karylle, Kim Chiu, Amy Perez at Vice, “HAHAHAHAHA! Love this.”

Sa X lang nag-iimbita si Anne dahil mabilis na mababasa kaagad ang kanyang post at makukuha niya kaagad ang reaksyon ng mga netizen. Isa pa, teritoryo rin niya ang ang nasabing app kung saan tinatawag siyang ‘Dyosa’ ng kanyang fans.

(Rey Pumaloy)