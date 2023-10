‘Pag kumurap tigok! James Kwekuteye, Bacoor Strikers reresbakan Iloilo City United Royals

BUO ang kumpiyansa ni Bacoor City head coach Alex Angeles na makakabawi ang top seed na Strikers sa Iloilo City sa Game 2 ng South Division quarterfinals ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) 5th Season playoffs.

Optimistiko si Angeles na babawi ang kanyang mga manlalaro sa pangunguna nina pro-bound James Kwekuteye at Jhan Mchale Nermal para sa top seed na Bacoor City Strikers matapos itong kapusin sa simula ng kanilang playoff series kontra No. 8 Iloilo United Royals, 86-89, sa Strike Gymnasium.

Umiskor sina Kwekuteye at Nermal ng kabuuang 46 puntos, ngunit hindi nasiguro ng Bacoor ang panalo kontra Iloilo.

Nagtapos si Kwekuteye ng 23 puntos sa 9-of-19 shooting at humakot ng pitong rebounds, habang nag-ambag si Nermal ng 23 puntos sa pagyuko ng Strikers sa United Royals sa pagbubukas ng kanilang best-of-three series.

Inaasahan ngayon ni Bacoor coach Angeles ang bounce-back na tagumpay sa Oktubre 14 sa Quezon Convention Center sa Lucena City upang mapanatili ang kanilang season.

“We came out flat in the third. Ganyan talaga sa basketball. Kahit sa ibang professional leagues, nangyayari iyung ganyang malaki ang lamang pero nahahabol at natatalo. Pero naniniwala kami na may plano ang Panginoon sa nangyari sa amin,” sabi ni Angeles.

“Nakita n’yo naman breaks of the game na din talaga iyung game-winning three-point basket ni CJ Catapusan with less than five seconds on the clock.”

Ang Bacoor ay nagtatag ng 23 puntos na abante, 60-37, sa simula ng ikatlong yugto.

Ngunit nagsagawa ang Iloilo ng dalawang mahabang scoring run na 15-5 para putulin ang kalamangan sa 11 puntos sa 52-63, at 11-0 para itabla ang laro sa 63-63.

Sinira ni Nermal ang pagkakatabla sa pamamagitan ng isang three-pointer at ibinalik ang Bacoor sa pangunguna, 66-63.

(Lito Oredo)