Ok ka ba tiyan? Cebuano may palibreng pagkain sa kapos sa Budget!

HINDI lang mga tiyan ang nabusog at sumaya kundi maging ang mga netizen na naantig sa busilak na puso ng college student na ito mula sa Cebu City.

Sa edad na 22, isa ng negosyante si Christian Geonzon mula sa bayan ng Minglanilla pero ibahin ninyo ang binatang ito dahil hindi siya tipikal na businessman.

Inulan ng papuri ang binata dahil sa isang post niya sa Facebook kung saan ay nakadisplay sa kanyang food stall ang isang karatula na nagsasabing “Kung gegutom ka, [u]nya wakay kwarta, doola ang tig-bantay. Ayaw kaulaw.”

(If you’re hungry but don’t have money, approach the stall vendor. Don’t be shy.)

Isang napakasimple pero makapangyarihan at nakasisiyang mensahe lalo na sa taong kapos sa pera at may kumakalam na sikmura.

Tanong tuloy ng marami, hindi ba siya nalulugi sa kanyang pagkakawanggawa?

Isang malutong na hindi ang sagot ng binata. Sabi niya, libre niyang ipinamimigay ang kanyang mga panindang pagkain kapag nabawi na niya ang kanyang puhunan at tumubo na ng konti.

“I’m always grateful sa mga blessings na naabot ko. If makuha na nako ang quota sa sales, always nako genahatag ang sobra or always ko mag share og mga food sa mga tao. Kay na inspire ko sa saying ni Winston Churchill na ‘We make a living by what we get, but we make a life by what we give’,” paliwanag nito sa kanilang dialect.

(I’m always grateful for the blessings I receive. If I reach my sales quota, I always give away what’s left or share the food with others. Because I am inspired by the saying of Winston Churchill, which is ‘We make a living by what we get, but we make a life by what we give.’)

Ilan sa mga itinitinda ng binata sa kanyang food cart na patok sa mga taga-Cebu ay pork lumpia, tawgi, dynamite, fried chicken at chicken pastil.

Karamihan daw sa madalas pumila para sa libreng pagkain ay mga palaboy at tulad niyang mga estudyante na sapat lang ang baon para sa kanilang pamasahe.

“It’s a nice feeling that I am able to help people without hesitation. It feels so good to share because I know kindness comes back. I feel very happy when I see a person who becomes happy when their hunger is satisfied. They may have nothing to pay me with, but I live it all to the Lord,” dagdag ng binata.