Muntinlupa student nasungkit ginto ng Asian Music Games sa Indonesia

NASUNGKIT ng isang senior high school student ng Tunasan National High School sa Muntinlupa City ang gintong medalya sa ginanap na Asian Music Games 2023 sa East Java, Indonesia.

Siya si Mhico Aish Cortel, residente ng Barangay Poblacion, na nagkampeyon sa Individual Solo Color Guard Senior Class (Male) ng Asian Music Games.

Miyembro rin ang talentadong bagets ng Saint Joseph Band 98, Flag Arts at Sandugo Drum & Lyre Corps.

Sabi niya, 2016 nang maging miyembro siya ng banda na tumutugtog ng lyre o xylophone at kalaunan ay trombone. He became interested in becoming a color guard during the Covid-19 pandemic.

“Nakahiligan ko po ang pag-color guard nung nag-pandemic, yung kaibigan ko na color guard ang nagturo sa akin pag wala kaming magawa sa bahay since lockdown,” ayon dito.

“The color guard is essentially a visual interpretation of the music played by the band. To accomplish this interpretation, members use flags and other props, a variety of dance styles and sweeping marching formations that can span the entire football field,” paliwanag naman ng Musical Expert websites sa kahulugan ng color guard.

Gayunman,inamin ni Cortel na hindi niya inakalang makikipagtagisan siya ng galing bilang color guard at magiging kinatawan pa ng bansa laban sa iba pang color guard.

Ang Asian Music Games ang flagship event ng Asian Marching Band Confederation na isa sa pinakamalaking visual competition sa Asya.