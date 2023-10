Mga pinoy sa Gaza ubra nang magbalik ‘pinas

MAAARI nang makalayo sa kaguluhan at makauwi sa bansa ang mga Pinoy sa Gaza matapos itong isailalim ng Department of Foreign Affairs (DFA) sa Alert Level 3 na nanga­ngahulugan ng voluntary repatriation.

Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, 137 ang mga Pinoy na nasa Gaza at mahigit sa 70 rito ay nagpahayag nang gustong makauwi sa Pilipinas dahil sa tumitinding tensiyon sa Gaza at Israel.

Sinabi ni DFA Secretary Enrique Manalo na pinag-uusapan na nila sa gobyeno ang magiging hakbang nila para sa mga Pinoy sa Gaza.

Aniya, ubra nang makauwi ang mga Pinoy sa Pilipinas pero ang problema ay kung paano nila ito isasagawa dahil walang madaraanan ang mga Pilipino para makapasok at makalabas dito.

“There are about 70 Filipinos in Gaza seeking repatriation, but the problem is that Gaza is under blockade. There is no way in or out,” giit ng kalihim.

Plano ng DFA na gumamit ng diplomatikong paraan at kausapin ang mga lider ng Israel at Egypt na siyang borderline ng Israel para mapauwi na ang mga Pilipino.

“Ang isang paraan, kumukuha tayo diplomatic clearance baka makalusot sa Egypt. Kasi ‘yung Gaza, sa kaliwa nun Egypt sa kanan Israel. Talagang hindi na makapapasok sa Israel dahil sarado. Kung magpipilit lumusot baka barilin sila doon. Kaya sinusubukan natin sa Egypt. ‘Yung embahada sa Tel Aviv at sa Jordan, ‘yun ang in-charge sa mga Filipino at Palestinian,” pahayag ni de Vega.

Samantala, nasa Alert Level 2 naman ang Israel kung saan nasa 30,000 ang mga Pinoy dito.

Sa ilalim ng Alert Level 2, ipinagbabawal ang hindi importanteng paggalaw, pag-iwan sa mga lugar kung saan may protesta at paghahanda sa posibleng evacuation.

Patuloy ding kinukumpirma ng DFA ang ulat na may mga Pinoy na bihag ng Hamas.

Sa ngayon ay nananatiling dalawang Pinoy ang kumpirmadong nasawi sa Israel.

