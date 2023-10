Mga gown ni Sharon inaabangan sa ‘Dear Heart’

Hindi lang ang pagkikita nila ng ex-husband niyang si Gabby Concepcion sa stage ng SM MOA (Mall of Asia) Arena at mga kakantahin nila ang inaabangan ng fans sa ‘Dear Heart: The Concert’ on October 27, excited din ang fans sa magiging total look ni Sharon Cuneta sa big event na ‘yon, ha!

Hindi pa man nakikita ng netizens ang mga isusuot ng Megastar sa much-awaited concert ay napa-wow na sila sa Instagram post nito.

Alam nilang pasabog ang creations nina Cocoy Lizaso, Jot Losa, at Neric Beltran.

According to my friend Jot, tig-two gowns ang ginawa nila para kay Mega exclusively nga para sa ‘Dear Heart: The Concert’.

Anim na gowns ang gagamitin ni Sharon sa SM MOA concert at hindi raw Ito mag-uulit ng damit para sa ‘Dear Heart VIP Night’ on October 30 sa Okada Manila’s Grand Ballroom at sa NUSTAR Resort concert naman in Cebu City on November 17.

Bongga!

Sina Nancy Arcega at Carlos Tomawis ang fashion stylists ni Shawie for the concert. Ang huli ang siya ring nag-style sa aktres sa pinag-uusapang People Asia cover ng Megastar last month.

Sa mismong post ni Sharon, mababasa sa comment section ang excitement ng kanyang followers, may mga suggestions pa sila, lalo na sa makeup ng singer-actress. Bet daw nila ‘yung hindi masyadong dark para lumabas ang sweetness at freshness ng face ng idol nila.

Samantala, marami rin ang humanga sa kaseksihan ni Megastar nang dumalo ito sa awards night ng 2023 People Asia’s Women of Style & Substance noong Martes kung saan isa si Sharon sa awardees at guest performer.

Pinalakpakan ng bonggang-bongga ng sosyal na crowd ang pagkanta niya ng ‘Ikaw’.

Isa si Sharon sa mga artista na nakakapag-crossover from masa to super sosyal na crowd. Eh siyempre pa, nag-iisa lang naman siyang Megastar ng Pilipinas, ha!

‘Yun na!